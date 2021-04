Mobilità docenti 2021: valutazione servizio ruolo, pre-ruolo, altro ruolo, continuità e lingua primaria. Tutte le FAQ (Di sabato 10 aprile 2021) Mobilità docenti per l'a.s. 2021/22, le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si possono presentare sino al 13 aprile 2021. Pubblichiamo una serie di Faq sulla valutazione del servizio, al fine di rispondere ai numerosi quesiti giunti in redazione su: ruolo, pre-ruolo, altro ruolo, continuità e servizio nella scuola primaria come specialista e/o specializzato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 aprile 2021)per l'a.s./22, le domande di trasferimento e passaggio di/cattedra si possono presentare sino al 13 aprile. Pubblichiamo una serie di Faq sulladel, al fine di rispondere ai numerosi quesiti giunti in redazione su:, pre-nella scuolacome specialista e/o specializzato. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2021: valutazione servizio ruolo, pre-ruolo, altro ruolo, continuità e lingua primaria. Tutte le F… - TecnicaScuola : Mobilità docenti 2021: meno 3 giorni alla scadenza della domanda -- - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, domanda trasferimento: come compilare sezione titoli generali. Guida per immagini - orizzontescuola : MOBILITÀ 2021, 13 aprile scadenza docenti: tutti i Modelli, autodichiarazioni, guide su come compilare la domanda… - Falcerossa : RT @PciScuola: ultimi giorni per fare le #domande di #mobilità per #docenti e #ATA della #scuola italiana. Uno sportello del #PCI informas… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Mobilità 2021, fare attenzione al concetto di prima preferenza di sede ... comma 1 del CCNI mobilità 2019 - 2022 , per prima preferenza si intende sempre la prima delle ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #docenti

Mobilità 2021/22, personale trasferito d'ufficio: precedenza nell'ottennio, domanda e continuità servizio Mobilità docenti a.s. 2021/22, personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità: precedenza e ...

Mobilità 2020 21 | le video guide che ti accompagnano passo dopo passo Le info utili Zazoom Blog ... comma 1 del CCNI2019 - 2022 , per prima preferenza si intende sempre la prima delle ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #a.s. 2021/22, personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità: precedenza e ...