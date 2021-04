“Misma Pasiòn” su Twitter la solidarietà a Misa Rodriguez

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 aprile 2021) C’è un topic che sta spopolando sulle bacheche. Anche in Italia. Due foto affiancate che ritraggono un calciatore e una calciatrice in un momento di esultanza, corredate da un’unica didascalia: “”. Sta diventando virale per la voglia di esprimeread una collega che è stata pesantemente attaccata. Ma partiamo dall’inizio. Il portiere della squadra femminile del Real Madrid e della nazionale spagnolaha voluto festeggiare la vittoria della squadra maschile sul Liverpool per 3-1. Per farlo ha twittato una sua foto accanto a quella di Marco Asensio mentre esultano con le mani sulla maglia del Real. Di contorno due sole parole: Stessa Passione. Peccato che il suo tweet sia stato sommerso da insulti sessisti tanto da costringere ...