Milan | con Kessié un centrocampista torna in doppia cifra | non accadeva da Kakà

Con la rete segnata al Parma, Franck Kessié diventa il primo centrocampista del Milan a entrare in doppia cifra in una singola stagione dopo le prime 30 giornate di Serie A. Chiaramente vanno anche calcolati i rigori calciati dal calciatore, ma è un primato importante perchè non accadeva da Kaká nel 2008/09, che un centrocampista rossonero andasse in doppia cifra. Il record personale dell'ivoriano, prima di questa stagione, era di 7 reti in campionato nella stagione 2018-19.

