Masters1000 Montecarlo | il tabellone di Lorenzo Musetti Aslan Karatsev il primo ostacolo | poi Tsitsipas

(Di sabato 10 aprile 2021) Signori, fate il vostro gioco! Nella giornata di ieri è andato in scena il sorteggio deldelle qualificazioni e principale deldi. La pattuglia azzurra è numerosa: cinque nel main draw (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner,Sonego e la wildcard) e sei nelle “quali” (Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager, Roberto Marcora (wildcard) e Thomas Fabbiano (alternate)). Il tricolore dunque c’è evorrà sfruttare l’occasione, visto l’invito ricevuto dagli organizzatori. L’azzurrino, dopo aver fatto tanto bene ad Acapulco e raggiunto il terzo turno a Miami e i quarti a Cagliari con top-100 ranking rafforzata, ha voglia di mettere ancora fieno in cascina in un “1000 “di ...

Non un bel test in vista deldi, dove dovrà difendere i punti del successo del 2019. ATP, Cagliari Musetti salva 4 match point e centra i quarti: il meglio in 4 44 MINUTI FA ......e nella sua giovanissima carriera può già raccontare di essere nella finale di un, ...il secondo italiano di sempre ad arrivare all'atto conclusivo di un 1000 dopo Fabio Fognini a...Signori, fate il vostro gioco! Nella giornata di ieri è andato in scena il sorteggio del tabellone delle qualificazioni e principale del Masters1000 di Montecarlo. La pattuglia azzurra è numerosa: ...Signori, fate il vostro gioco! Nella giornata di ieri è andato in scena il sorteggio del tabellone delle qualificazioni e principale del Masters1000 di Montecarlo. La pattuglia azzurra è numerosa: cin ...