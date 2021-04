Malika cacciata di casa perché omosessuale. Don Giulio: "Ti chiedo idealmente scusa" (Di sabato 10 aprile 2021) "Malika, ti chiedo idealmente scusa. Vorrei una Chiesa che non ponesse ostacoli alle coppie omosessuali ma favorisse invece il cambiamento". Lo dice don Giulio Mignani, il parroco di Bonassola (La ... Leggi su lanazione (Di sabato 10 aprile 2021) ", ti. Vorrei una Chiesa che non ponesse ostacoli alle coppie omosessuali ma favorisse invece il cambiamento". Lo dice donMignani, il parroco di Bonassola (La ...

