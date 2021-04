Magrini (Aifa): “Vita normale a settembre se vacciniamo” (Di sabato 10 aprile 2021) “Penso che a settembre si possa pensare a una Vita normale, se vaccineremo” contro Covid-19 “la maggior parte di chi ne ha bisogno prima di allora”. Lo ha spiegato il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola Magrini, partecipando al dibattito ‘Paura del virus o paura della cura?’ nell’ambito de ‘Il Lettino e la Piazza’, ciclo di incontri organizzato dal Centro Psicoanalitico di Bologna e dalla Biblioteca Salaborsa. “Credo che si possa essere moderatamente ottimisti pur in questi mesi difficili”, ha sottolineato il Dg, considerando “quello che abbiamo a disposizione, e cioè i vaccini, che sono in aumento e offrono una prospettiva di uscita” dall’emergenza “abbastanza chiara. Le metafore di luce alla fine del tunnel si sono espresse fin da gennaio, si tratta di resistere”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) “Penso che asi possa pensare a una, se vaccineremo” contro Covid-19 “la maggior parte di chi ne ha bisogno prima di allora”. Lo ha spiegato il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola, partecipando al dibattito ‘Paura del virus o paura della cura?’ nell’ambito de ‘Il Lettino e la Piazza’, ciclo di incontri organizzato dal Centro Psicoanalitico di Bologna e dalla Biblioteca Salaborsa. “Credo che si possa essere moderatamente ottimisti pur in questi mesi difficili”, ha sottolineato il Dg, considerando “quello che abbiamo a disposizione, e cioè i vaccini, che sono in aumento e offrono una prospettiva di uscita” dall’emergenza “abbastanza chiara. Le metafore di luce alla fine del tunnel si sono espresse fin da gennaio, si tratta di resistere”, ha ...

