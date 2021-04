L’escalation russa? Pressione su Ucraina e negoziati Il commento di Tafuro

Leggi su formiche

(Di sabato 10 aprile 2021) I leader di Francia, Germania epotrebbero incontrarsi entro una settimana per discutere dell’aumento delle tensioni intorno alla regione del Donbass, dove la Russia ha ammassato unità militari e “ora ha più truppe al confine con l’che in qualsiasi momento dal 2014”, come ha detto la portavoce della Casa Bianca nei giorni scorsi. Gli Stati Uniti sono sempre più preoccupati per ciò che vedono come un’escalation dell’aggressione con cui la Russia ha annesso la Crimea e aiutato gruppi filo-russi locali per destabilizzare la regione orientale. Washington aveva chiesto ai governi europei del “gruppo di contatto” (quello francese e quello tedesco appunto) di muoversi a sostegno di Kiev per de-escalare la situazione. Il 19 aprile il cosiddetto “Formato Normandia” (il gruppo di negoziazione composto dai due europei più ...