Lazio | Gaia Inzaghi ricoverata allo Spallanzani

(Di sabato 10 aprile 2021) ROMA - Sono momenti non facili in casa. Tutta la famiglia del tecnico dellaè risultata positiva al Covid - 19. Lo aveva annunciato la mogliesu Instagram prima del comunicato del ...

ROMA - Sono momenti non facili in casa Inzaghi. Tutta la famiglia del tecnico dellaè risultata positiva al Covid - 19. Lo aveva annunciato la mogliesu Instagram prima del comunicato del club : " Ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone ...Preoccupazione in casaper Simone Inzaghi e la sua famiglia. Pochi giorni fa la moglie del tecnico dei biancocelesti,Lucariello, aveva comunicato il contagio: 'Purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone ...La compagna del tecnico della Lazio, colpita nei giorni scorsi dal virus come il marito e il resto della famiglia. Si teme un inizio di polmonite ...Preoccupazione in casa Lazio per Simone Inzaghi e la sua famiglia. Pochi giorni fa la moglie del tecnico dei biancocelesti, Gaia Lucariello, aveva comunicato il contagio: “Purtroppo tutta la nostra fa ...