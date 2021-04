La rivoluzione automobilistica secondo Volvo si farà in due tappe

(Di sabato 10 aprile 2021) Due tape per la. Se già dal 2025 metà delle auto della casa svedese saranno elettriche, l’obiettivo, per il 2030, è quello di proporsi come produttori solo di modelli elettrici, rinunciando ai motori a combustione. Tra nove annieliminerà dal suo portafoglio globale qualsiasi auto con motore a combustione interna, compresi anche i modelli ibridi. “Per continuare ad avere successo – ha affermato il CEO di, Håkan Samuelsson – abbiamo bisogno di una crescita proficua. Quindi, invece di investire in un business in calo, abbiamo scelto di investire nel futuro, sia elettrico che online. Stiamo concentrando i nostri sforzi sull’obiettivo di diventare un leader nel segmento elettrico di lusso in rapida crescita”. Una transizione ...

La corte aveva multato la casa tedesca nel 2019 per aver falsamente dichiarato i ... Volkswagen ha abbracciato la 'rivoluzione' elettrica portando il marchio a presentare nuovi modelli ... integrata per trasformare l'industria automobilistica rispetto alla propulsione elettrica. Scendendo più nei particolari, la versione attuale del Pnrr prevede 69,8 miliardi di euro per la... Il vice presidente marketing e prodotti della filiale europea della casa sudcoreana spiega come la nuova architettura aiuterà la diffusione dell'elettrico ...