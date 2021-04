Inter-Cagliari, le parole di Conte e Semplici (Di sabato 10 aprile 2021) Inter-Cagliari è stata presentata alla vigilia del match, dai due rispettivi allenatori in conferenza stampa. Conte si è così espresso sulla stagione della sua squadra: “Non abbiamo fatto niente, al massimo abbiamo ridonato credibilità all’Inter, qualcuno si è dimenticato che negli ultimi anni la finale di Europa League dell’anno scorso è stato il punto massimo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Nainggolan risponde all’Inter dopo il ritorno al Cagliari Probabili formazioni Inter-Real Madrid, 4^ giornata di Champions Probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 10 aprile 2021)è stata presentata alla vigilia del match, dai due rispettivi allenatori in conferenza stampa.si è così espresso sulla stagione della sua squadra: “Non abbiamo fatto niente, al massimo abbiamo ridonato credibilità all’, qualcuno si è dimenticato che negli ultimi anni la finale di Europa League dell’anno scorso è stato il punto massimo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: L’vince a, riepilogo domenica di Serie A Nainggolan risponde all’dopo il ritorno alProbabili formazioni-Real Madrid, 4^ giornata di Champions Probabili formazioni ...

