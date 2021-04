I giovani esclusi dai concorsi pubblici per la riforma Brunetta: «Ci sembrava un pesce d’aprile. Ora siamo nello sconforto» (Di sabato 10 aprile 2021) «Noi giovani siamo stati tagliati fuori dai concorsi pubblici. Tutta colpa della riforma Brunetta. Quando abbiamo letto il decreto, infatti, non potevamo credere ai nostri occhi, siamo caduti nello sconforto più totale. Ci sembrava un pesce d’aprile». A parlare è Antonio Fantauzzo, 29 anni, uno dei tanti giovani che con la nuova metodo di selezione rischia di restare fuori dal mondo del lavoro. La riforma voluta dal ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta prevede una preselezione non con un test scritto ma solo con una valutazione di titoli e ed esperienza professionale. Tutto per velocizzare i ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) «Noistati tagliati fuori dai. Tutta colpa della. Quando abbiamo letto il decreto, infatti, non potevamo credere ai nostri occhi,cadutipiù totale. Ciun». A parlare è Antonio Fantauzzo, 29 anni, uno dei tantiche con la nuova metodo di selezione rischia di restare fuori dal mondo del lavoro. Lavoluta dal ministro per la pubblica amministrazione Renatoprevede una preselezione non con un test scritto ma solo con una valutazione di titoli e ed esperienza professionale. Tutto per velocizzare i ...

