Fedez e gli ‘sbalzi umorali’ di Vittoria | “Dopo uno shottino di latte” – VIDEO

Advertising

Ralfmacher : RT @Fedez: Grazie a tutti gli amici che hanno preso parte a LOL! Mi sono divertito tanto #chirideefuori #LOLitalia ?@maramaionchi? ?@frankm… - MaryWinner6 : RT @Simona45104788: @RobertoBurioni @Fedez Surreale che uno scienziato faccia un tweet del genere! Oppure lei può tutto e gli altri no??? ht… - VoceFilippo : RT @soitsarya: Fedez quando vede Fedez quando ridere tutti gli altri vede ridere… - vogliosolote__ : RT @soitsarya: Fedez quando vede Fedez quando ridere tutti gli altri vede ridere… - alice1d_a : RT @soitsarya: Fedez quando vede Fedez quando ridere tutti gli altri vede ridere… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez gli

Yeslife

L'intento, come ormai sappiamo tutti, era cercare di far riderealtri partecipanti del ... Anche la Ferragni ha seguito lo stesso stile della comica: dopo essere stata presentata da, l'...... così converrebbe che Ferragni econtinuassero a far bene il loro. Ho letto che stanno ... in grado di spiegare la complessità, inveceinfluencer sdottoreggiano e i politici si fanno vedere ...Oggi Aka7even è al Serale di Amici 20 e fa parte della squadra degli intoccabili, quella cioè capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini e che ha come compagni Giulia e Samuele. Si è fatto ...L'intento, come ormai sappiamo tutti, era cercare di far ridere gli altri partecipanti del programma ... dopo essere stata presentata da Fedez, l'influencer ha cantato un pezzo della canzone ...