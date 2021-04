Enrico Mentana una furia sui social contro Federica Sciarelli “E’ finita la sceneggiata …?” (Di sabato 10 aprile 2021) Da diversi giorni si è tornato a parlare di Denise Pipitone, la piccola bambina scomparsa ormai da oltre 17 anni da Mazara del Vallo, un comune in provincia di Trapani. In realtà tutto è iniziato nel momento in cui una ragazza in Russia si è presentata ad una trasmissione in onda sul primo canale russo, dicendo di essere stata rapita quando era molto piccola e di essere in cerca della sua vera madre. La storia pare fosse davvero un po’ molto simile a quella della piccola Denise e anche la somiglianza di questa ragazza di nome Olesya Rostova pare fosse davvero incredibile con quella di Piera Maggio. Caso Denise Pipitone, non è Olesya Rostova Ad ogni modo, dopo diversi giorni di tensione e anche di malumore, finalmente si è scoperta la verità ovvero che purtroppo la giovane non è Denise Pipitone. La scoperta è arrivata proprio in diretta durante la trasmissione intitolata ... Leggi su baritalianews (Di sabato 10 aprile 2021) Da diversi giorni si è tornato a parlare di Denise Pipitone, la piccola bambina scomparsa ormai da oltre 17 anni da Mazara del Vallo, un comune in provincia di Trapani. In realtà tutto è iniziato nel momento in cui una ragazza in Russia si è presentata ad una trasmissione in onda sul primo canale russo, dicendo di essere stata rapita quando era molto piccola e di essere in cerca della sua vera madre. La storia pare fosse davvero un po’ molto simile a quella della piccola Denise e anche la somiglianza di questa ragazza di nome Olesya Rostova pare fosse davvero incredibile con quella di Piera Maggio. Caso Denise Pipitone, non è Olesya Rostova Ad ogni modo, dopo diversi giorni di tensione e anche di malumore, finalmente si è scoperta la verità ovvero che purtroppo la giovane non è Denise Pipitone. La scoperta è arrivata proprio in diretta durante la trasmissione intitolata ...

Advertising

Sonia_Sessarego : RT @murabito_sonia: Qualcuno che ascolta questo nostro grido: vogliamo i concorsi, vogliamo le prove, vogliamo voce in capitolo! Vogliamo e… - thefrankyv : @giuseppy_ @ErmannoKilgore E come dimenticare il super giornalista Enrico Mentana che dopo questa diretta se ne usc… - murabito_sonia : Qualcuno che ascolta questo nostro grido: vogliamo i concorsi, vogliamo le prove, vogliamo voce in capitolo! Voglia… - RobertaDowney7 : RT @DeerEwan: Un anno fa Giuseppe #Conte fece nomi e cognomi e sputtanò giustamente in diretta nazionale Matteo Salvini e Giorgia Meloni.… - murabito_sonia : RT @Cecilia__95: Qualcuno che ascolta questo nostro grido: vogliamo i concorsi, vogliamo le prove, vogliamo voce in capitolo! Vogliamo esse… -