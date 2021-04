Da lunedì a scuola 6,5 mln studenti, 8 su 10 (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile rientrano a scuola per seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5 milioni di alunni: il 77% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie: quasi otto su ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) Da12 aprile rientrano aper seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5 milioni di alunni: il 77% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie: quasi otto su ...

itsaliiss : nessuno: che palle la zona rossa, non posso uscire di casa?? sempre io contenta perché da lunedì la Sardegna sarà in… - _asiaa04_ : buongiorno un cazzo perché appena ho aperto whatsapp ho letto dalla coordinatrice di classe che lunedì torno a scuola - otbxabbie : se dobbiamo tornare a scuola facciamolo da martedi in poi che lunedì ho la verifica di cinese e non so scrivere mezzo carattere. grazie - jadsray : ma voi lunedì tornate a scuola? - lauuxstyles : ma quindi lunedì si torna veramente a scuola? non ce la posso fare, quella di latino mi mangia -

