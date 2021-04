Covid in Campania, de Magistris: “Dubbi sulle 100 ordinanze di De Luca” (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La Campania è la regione più a lungo in zona rossa, la Campania è la regione con le scuole più a lungo chiuse, la Campania è la regione con il più alto numero di contagi. Mi viene il Dubbio che le oltre 100 ordinanze regionali non abbiano adeguatamente tutelato la salute, l’istruzione, l’economia e il lavoro. Mi viene il Dubbio che devono cambiare immediatamente strategia altrimenti non ne usciamo”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “Aspettando sempre i vaccini… ed alla ricerca del tempo perduto”, conclude de Magistris. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Laè la regione più a lungo in zona rossa, laè la regione con le scuole più a lungo chiuse, laè la regione con il più alto numero di contagi. Mi viene ilo che le oltre 100regionali non abbiano adeguatamente tutelato la salute, l’istruzione, l’economia e il lavoro. Mi viene ilo che devono cambiare immediatamente strategia altrimenti non ne usciamo”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de. “Aspettando sempre i vaccini… ed alla ricerca del tempo perduto”, conclude de. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

