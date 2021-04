Covid, in calo i ricoveri ordinari (-492) e in terapia intensiva (-15). I DATI (Di sabato 10 aprile 2021) Per il quarto giorno di fila diminuiscono i pazienti Covid negli ospedali. In totale in rianimazione ci sono 3.588 persone, mentre 27.654 sono negli altri reparti. Secondo il bollettino del ministero della Salute, in Italia i casi registrati nell'ultimo giorno sono 17.567, su 320.892 tamponi. La percentuale di positivi è al 5,47% (era al 5,2%). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.754.077 e i morti 113.923 (+344) Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 aprile 2021) Per il quarto giorno di fila diminuiscono i pazientinegli ospedali. In totale in rianimazione ci sono 3.588 persone, mentre 27.654 sono negli altri reparti. Secondo il bollettino del ministero della Salute, in Italia i casi registrati nell'ultimo giorno sono 17.567, su 320.892 tamponi. La percentuale di positivi è al 5,47% (era al 5,2%). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.754.077 e i morti 113.923 (+344)

