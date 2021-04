Coronavirus | Salvini “Su riaperture non è schedina totocalcio”

(Di sabato 10 aprile 2021) CATANIA (ITALPRESS) – “Bisogna fare di più e più in fretta, il tema vaccini sta correndo, archiviati i miliardi di sprechi e le primule di Arcuri l'obiettivo cinquecento mila dosi al giorno entro aprile è possibile, sempre che l'Europa non si metta di traverso”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, oggi a Catania, prima dell'inizio dell'udienza del processo a suo carico per sequestro di persona, nell'ambito del procedimento scaturito dal caso dei 131 migranti lasciati a bordo della nave Gregoretti nel luglio del 2019 ad Augusta, nel Siracusano“In tema economico – ha aggiunto – bisogna raddoppiare sforzi e l'impegno. L'incontro con il segretario del Pd è stato quello tra le prime due forze politiche del Paese che mettono da parte i problemi e le bandiere per l'amore del Paese”. “Noi non facciamo ladel, ...

Advertising

ilariacapua : Ecco un esempio di ottimo giornalismo anti-strumentalizzazione. Grazie @Open_gol - laratta_enzo : RT @Libero_official: Retroscena sull'incontro tra #Salvini e #Draghi: il leader della #Lega chiede di riaprire e si presenta con un dossier… - M_Siniscalchi : RT @ilariacapua: Ecco un esempio di ottimo giornalismo anti-strumentalizzazione. Grazie @Open_gol - senza_impegno : RT @antondepierro: Essere meridionali e votare #Lega non significa esprimere un'idea politica,ma ignorare la storia,calpestare le proprie o… - BaumgartnerGeo : RT @ilariacapua: Ecco un esempio di ottimo giornalismo anti-strumentalizzazione. Grazie @Open_gol -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Salvini

Vittorio Sgarbi non cambia idea. In linea con Matteo, il critico d'arte ora in corsa per il Campidoglio non perde l'occasione per appellarsi a Mario Draghi e Roberto Speranza e ridare vita al Paese. '700 morti con le chiusure? È evidente che non ......Chi è in forte pressing per accelerare sulle riaperture è il leader della Lega Matteo, che ..., per saperne di più Le mappe in tempo reale L'andamento della pandemia e delle azioni di ...Con il nuovo decreto per fare fronte all'emergenza Covid 19, "bisogna fare di più e più in fretta", mentre "il tema vaccini sta correndo". Lo ha affermato Matteo Salvini: "Archiviati i miliardi di ...A seguire ci sono il Lazio, con l’Rt sotto l'1 e con 160 casi di Coronavirus ogni 100mila abitanti, e il Molise, che ha un Rt molto basso, pari allo 0,81. Faccia a faccia Draghi-Salvini: "In sei ...