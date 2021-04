Calciomercato e allenatori | il valzer delle panchine di Serie A sta per iniziare

(Di sabato 10 aprile 2021) Manca più di un mese alla conclusione del campionato, eppure inA ilè ai blocchi di partenza e si parla già delper la prossima stagione. Quello di mettere sulla graticola gliè da sempre un fenomeno tipicamente italiano, tra esoneri in corsa e nuovi progetti per il futuro (o rivoluzioni, termine molto in voga quando si cerca una giustificazione per il cambio di guida tecnica), e chi si sente troppo sicuro rischia di fare una brutta fine, perché bastano una manciata di risultati negativi per vedere le nubi nere spuntare all’orizzonte. Il caso Juve, Pirlo a rischio La vittoria sul Napoli nel recupero di campionato ha salvato la panchina di Andrea Pirlo, che in caso di sconfitta avrebbe seriamente rischiato l'esonero. La scelta di ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, Tiago Pinto: 'Futuro Fonseca? Ora contano il presente e raggiungere gli obiettivi': Il dirigente della Roma a… - Maxct79 : Il rapporto con #Gattuso è destinato a concludersi ed il #Napoli si interessa ad altri allenatori: #Juric,… - MondoNapoli : Rai - ADL stima molto tre allenatori: i dettagli sul post-Gattuso - - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: #Juve, da #Parola a #Lippi: tutti i ritorni in panchina. Ma occhio ai bis... - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juve, da #Parola a #Lippi: tutti i ritorni in panchina. Ma occhio ai bis... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato allenatori

GQ Italia

Se vincere è l'unica cosa che conta, allora bisogna mettere glie il collettivo in grado di farlo. Pensarlo di poter primeggiare con giovani sbarbatelli non è ipotizzabile nel calcio ...Vita mia morte tua, non tutti glici riescono. La volontà e la determinazione, l'odio sportivo possono aiutare a raggiungere gli obiettivi. L'Inter con pochi ritocchi può diventare davvero ...Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l’addio ... In discussione non solo la posizione dell’allenatore Pirlo ma anche di diversi big in rosa, con sacrifici possibili sull’altare del bilancio ...Ad un passo dalle semifinali d'Europa League, Paulo Fonseca dovrebbe comunque lasciare Roma a fine stagione. Il suo futuro sembra segnato, forse anche per sua scelta per quel disagio che aveva già man ...