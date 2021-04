Black Adam: le riprese sono ufficialmente iniziate, dice Dwayne Johnson (Di sabato 10 aprile 2021) Dwayne Johnson ha annunciato sui social l'inizio delle riprese di Black Adam, film nel quale interpreta l'omonimo antieroe della DC Comics. Dwayne Johnson ha annunciato sui social l'inizio delle riprese di Black Adam, dove lui interpreta l'omonimo antieroe della DC Comics. L'attore ha postato su Instagram uno scatto del ciak usato per una delle scene, confermando che il film è ora nella fase della produzione attiva, in vista dell'uscita nelle sale la prossima estate. Potete vedere il post qui sotto: Si tratta di un bel traguardo per Dwayne Johnson, che è stato annunciato per la prima volta nei panni di Black Adam - tradizionalmente un avversario di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 aprile 2021)ha annunciato sui social l'inizio delledi, film nel quale interpreta l'omonimo antieroe della DC Comics.ha annunciato sui social l'inizio delledi, dove lui interpreta l'omonimo antieroe della DC Comics. L'attore ha postato su Instagram uno scatto del ciak usato per una delle scene, confermando che il film è ora nella fase della produzione attiva, in vista dell'uscita nelle sale la prossima estate. Potete vedere il post qui sotto: Si tratta di un bel traguardo per, che è stato annunciato per la prima volta nei panni di- tradizionalmente un avversario di ...

Advertising

borghi_claudio : @Black___Adam Ah cacchio, non ci avevo pensato. E probabilmente di nome fa 'Nonna di'. Ecco come l'hanno scovata! - andrea70300163 : @Black___Adam @Yi_Benevolence Il dr. Mengele era un apprendista stregone in confronto a questi ingegneri sociali. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Adam: le riprese sono ufficialmente iniziate, dice Dwayne Johnson - NerdPool_IT : Black Adam: Dwayne Johnson annuncia l’inizio delle riprese - MarcoZuccardi : The Rock pubblica la foto del Ciack! Iniziate le riprese di Black Adam -