Belotti su rigore: il Torino fa un gran colpo a Udine (Di sabato 10 aprile 2021) Vittoria fondamentale per il Torino che sbanca 1-0 la Dacia Arena di Udine e allontana momentaneamente la zona retrocessione. I granata hanno vinto grazie ad un rigore realizzato da Belotti al 61?. Una partita molto tattica, che il Torino ha ben gestito, riuscendo anche a soffrire nei momenti chiave, ma venendo fuori in maniera determinante nella ripresa. Tre punti di platino per Nicola, che vede il Toro volare a 27 punti, momentaneamente a +5 sul Cagliari terz'ultimo, impegnato domani nella difficile gara di San Siro con la capolista Inter. Torino che ha inoltre ancora una gara da recuperare. L'Udinese resta a 33 punti, al momento tranquilla in ottica salvezza, ma alla terza sconfitta consecutiva. Foto: Twitter Torino

