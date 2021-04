Barbara D’Urso | ultime novità sul futuro in Mediaset | la decisione Rai

Leggi su formatonews

(Di sabato 10 aprile 2021) Sono giorni che si parla dellavorativo difuori da casa. Dopo tante ipotesi arriva la risposta dalla Raiva via o no da? Questa è la domanda che in tanti si pongono da diversi giorni dopo lo scoop di Davide Maggio. La presentatrice televisiva, ha chiuso con largo anticipo il suo Live Non è laper colpa dei bassi ascolti. I più cattivi hanno addirittura ipotizzato un addio definitivo dalla Rete del Biscione con un passaggio in casa Rai. A distanza di tempo, la risposta è arrivata direttamente da Viale Mazzini, togliendo così ogni dubbio. Nessun passaggio diin Rai Almeno per ...