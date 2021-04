AstraZeneca | le Faq | effetti collaterali | sintomi | richiamo | età La guida completa

(Di sabato 10 aprile 2021) Aggiornati i protocolli, procede la vaccinazione con Vaxzevria, ex. E chi ha fatto già la prima dose aspetta di sapere come deve comportarsi da qui a 12 settimane. Ecco le dieci...

Ecco le dieci domande e risposte chiave sul vaccino. Vaccino Johnson&Johnson, nel Lazio il 19 aprile le prime 18mila dosi. D'Amato: andranno alle carceri COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE ...Da uno studio effettuato nel Regno Unito, dal Craig Venter Institute, emerge che non sono stati registrati casi di trombosi o di trombocitopenia dopo il richiamo del vaccino. Come posso ...Aggiornati i protocolli, procede la vaccinazione con Vaxzevria, ex Astrazeneca. E chi ha fatto già la prima dose aspetta di sapere come deve comportarsi da qui a 12 settimane. Ecco le dieci domande e ...Epilessia e vaccino anti Covid: chi soffre di questo disturbo corre dei rischi con la vaccinazione? Gli esperti rassicurano i pazienti ...