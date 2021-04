Amici | anticipazioni stasera 10 prile

(Di sabato 10 aprile 2021) Questa sera ci sarà la quarta puntata del serale di: alcuni degli allievi, come Aka7even, saranno chiamati al riscatto dopo diverse esibizioni sottotono, che non hanno convinto i giudici. A sorpresa, ci sarà solo un’eliminazione, mentre l’ospite speciale della serata sarà la cantante Alessandra Amoroso. Questa sera andrà in onda la quarta puntata del serale di: per la prima volta non ci sarà una doppia eliminazione, Articolo completo: dal blog SoloDonna

Come ben sapete per merito delle prime, a rischio eliminazione nel corso della quarta puntata del serale di20 che vedremo domani sera sono andati Tancredi e Enula . Enula eliminata da20? Lo spoiler choc Eccovi, ...... l'ex di Belen, avrebbe un'interesse per una ballerina di. Stiamo parlando di Martina Miliddi,... Stando a quanto dicono le, Martina Miliddi e Serena Marchese si sarebbero sfidate. Ma ...Questa sera ci sarà la quarta puntata del serale di Amici: alcuni degli allievi, come Aka7even, saranno chiamati al riscatto dopo diverse ...Appuntamento da non perdere oggi, sabato 10 aprile 2021, con un'altra puntata di Verissimo in onda su Canale5 a partire dalle 15.30 ...