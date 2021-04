Advertising

Scisciano : A Graz, in Austria, un istituto bandisce totalmente la plastica dalla mensa scolastica: Una scelta importante, vers… - CorriereQ : A Graz, in Austria, un istituto bandisce totalmente la plastica dalla mensa scolastica -

Ultime Notizie dalla rete : Graz Austria

Stylo24

tweet A, in, una scuola ha deciso quello che un po' tutte le scuole dovrebbero decidere per dare un taglio più profondo all'inquinamento e alla inquietante dispersione di plastica per il ...Sacchetti di carta per i panini, bottiglie di vetro riutilizzabili per acqua e bibite, zero imballaggi per uova e frutta. E, a tavola, solo prodotti local. C'è una scuola a, in, che ha deciso di eliminare totalmente la plastica dalla propria mensa. È l' Ortweinschule , istituto superiore associato all'Unesco, da anni impegnato in progetti legati all'...E, a tavola, solo prodotti local. C’è una scuola a Graz, in Austria, che ha deciso di eliminare totalmente la plastica dalla propria mensa. È l’Ortweinschule, istituto superiore associato all’Unesco, ...Sacchetti di carta per i panini, bottiglie di vetro riutilizzabili per acqua e bibite, zero imballaggi per uova e frutta. E, a tavola, solo prodotti locali. C’è una scuola a Graz, in Austria, che ha d ...