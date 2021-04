Zaia | “Giro di boa a fine mese Dobbiamo convivere con il Covid”

(Di venerdì 9 aprile 2021) VENEZIA – “Il giro di boa ci sarà in aprile. Il 30 aprile scade il dpcm e dobbiamo prendere atto che non possiamo più continuare con le restrizioni, ma dobbiamo iniziare un lavoro di convivenza con il virus che parte dal cittadino”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo in merito alle riaperture, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale. “È stato riattivato il gruppo che ha steso le linee guida per rivedere tutte le linee guida varate in ottica di una maggiore semplificazione“, aggiunge poi l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin. “HO CHIESTO A FIGLIUOLO ALTRE DOSI, 150.000 A SETTIMANA NON BASTANO”

"Il giro di boa ci sara' in aprile… Il 30 aprile scade il dpcm ... Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo in merito alle riaperture, oggi in conferenza stampa dalla sede ...Il Governatore del Veneto Luca Zaia ha risposto in merito alla critica di Draghi sulle vaccinazioni anomale riportate alla voce "Altro".