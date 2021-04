Whatsapp Desktop abbraccia le chiamate e videochiamate per tutti (Di venerdì 9 aprile 2021) Whatsapp Desktop è pronta ad abbracciare le chiamate e videochiamate in arrivo per tutti grazie a un aggiornamento della versione stabile. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 9 aprile 2021)è pronta adre lee videoin arrivo pergrazie a un aggiornamento della versione stabile. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp Desktop Come usare WhatsApp su PC tramite BlueStacks ... immagini, audio e video senza ricorrere ai costosi e limitanti MMS, decretando il successo di WhatsApp. Successivamente venne poi presentata anche una versione per PC desktop detta WhatsappWeb . ...

WhatsApp: novità per stickers, vaccini e spin - off Business ... ha deciso di estendere tale possibilità anche al client desktop e web based . In coincidenza con i giorni dei regali natalizi dello scorso anno, WhatsApp Business introdusse i carrelli , che ...

Le chiamate e videochiamate su WhatsApp Desktop sono disponibili per tutti (foto) SmartWorld Whatsapp Web: disponibili per tutti le chiamate e videochiamate su desktop Whatsapp ha annunciato l'arrivo su desktop delle chiamate e videochiamate. La funzione era già stata in test da diversi mesi.

Whatsapp Desktop: arrivano le chiamate e videochiamate Tempo fa abbiamo visto la versione beta delle chiamate e videochiamate su WhatsApp Desktop. Il “sogno” è diventato in poco tempo realtà. E’ stato infatti rilasciato il rollout a tutti attraverso lo ...

