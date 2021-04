Valeria Marini è sbarcata in Spagna con un “bikini selvaggio” e in cerca di amore (Di venerdì 9 aprile 2021) Avendo ormai participato a tutti i reality italiani, Valeria Marini è sbarcata in Spagna. La produzione di “Supervivientes”, la versione iberica de “L’Isola dei Famosi”, ha scelto la soubrette sarda la 20esima edizione del reality ambientato in Honduras. “Posso dire di essere molto felice di fare questo reality, sarà un’avventura meravigliosa. Sono innamorata della Spagna e di tutti gli spagnoli”, ha detto, con uno spagnolo un po’ arrangiato, la Marini al pubblico spagnolo a cui è pressoché ignota. Non le sono affatto ignote, invece, le dinamiche del programma. Infatti Valeria è alla sua quarta esperienza da naufraga: aveva partecipato nel 2008 come guest star, nel 2012 come concorrente, nel 2018 ancora come guest star. Senza contare le altre innumerevoli esperienze da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Avendo ormai participato a tutti i reality italiani,in. La produzione di “Supervivientes”, la versione iberica de “L’Isola dei Famosi”, ha scelto la soubrette sarda la 20esima edizione del reality ambientato in Honduras. “Posso dire di essere molto felice di fare questo reality, sarà un’avventura meravigliosa. Sono innamorata dellae di tutti gli spagnoli”, ha detto, con uno spagnolo un po’ arrangiato, laal pubblico spagnolo a cui è pressoché ignota. Non le sono affatto ignote, invece, le dinamiche del programma. Infattiè alla sua quarta esperienza da naufraga: aveva partecipato nel 2008 come guest star, nel 2012 come concorrente, nel 2018 ancora come guest star. Senza contare le altre innumerevoli esperienze da ...

