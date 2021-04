Umberto Tozzi il 10 aprile si esibisce in un concerto streaming per tecnici e musicisti (Di venerdì 9 aprile 2021) Umberto Tozzi sabato 10 aprile farà uno specialissimo e unico concerto in acustico in diretta dalla Sala Des Etoilles dello Sporting di Montecarlo per raccogliere fondi e aiutare i suoi tecnici e musicisti. Per acquistare il biglietto basta entrare nel sito e ce ne sono di due tipi. Quello semplice costa 12 € mentre il Deluxe V.I.P. Package costa 49,99 € e dà diritto a una serie di benefit e gadget. Quando Gianluca, suo figlio che organizza tutto, mi ha chiamato per chiedermi di amplificare questa notizia, ho deciso di fare uno speciale Premiato Circo Volante del Barone Rosso lunedì 5 aprile. Era il giorno di Pasquetta e avevo deciso di non andare in onda, ma di fronte a questo bellissimo gesto di Umberto non potevo tirarmi indietro. Inoltre ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)sabato 10farà uno specialissimo e unicoin acustico in diretta dalla Sala Des Etoilles dello Sporting di Montecarlo per raccogliere fondi e aiutare i suoi. Per acquistare il biglietto basta entrare nel sito e ce ne sono di due tipi. Quello semplice costa 12 € mentre il Deluxe V.I.P. Package costa 49,99 € e dà diritto a una serie di benefit e gadget. Quando Gianluca, suo figlio che organizza tutto, mi ha chiamato per chiedermi di amplificare questa notizia, ho deciso di fare uno speciale Premiato Circo Volante del Barone Rosso lunedì 5. Era il giorno di Pasquetta e avevo deciso di non andare in onda, ma di fronte a questo bellissimo gesto dinon potevo tirarmi indietro. Inoltre ...

