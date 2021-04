Ultime Notizie Roma del 09-04-2021 ore 14:10 (Di venerdì 9 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale La maggior parte da Italia verso l’arancione 5 regioni potrebbero tornarci da lunedì ti valore delle reti nazionali sceso a 092 rispetto allo 0 98 della scorsa settimana secondo i primi dati che filtrano nel monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute che sarà diffuso oggi cara anche il valore dell’ incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti che arriva 185 del 232 della scorsa settimana per il ministro del turismo Garavaglia il 2 giugno potrebbe essere una data per le riaperture mentre si rafforza il pressing dei governatori per un allentamento delle misure di più riaprirà prima ribadisce la ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini riprendendo la linea del premier Mario Draghi li state registra febbraio 2021 per le ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale La maggior parte da Italia verso l’arancione 5 regioni potrebbero tornarci da lunedì ti valore delle reti nazionali sceso a 092 rispetto allo 0 98 della scorsa settimana secondo i primi dati che filtrano nel monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute che sarà diffuso oggi cara anche il valore dell’ incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti che arriva 185 del 232 della scorsa settimana per il ministro del turismo Garavaglia il 2 giugno potrebbe essere una data per le riaperture mentre si rafforza il pressing dei governatori per un allentamento delle misure di più riaprirà prima ribadisce la ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini riprendendo la linea del premier Mario Draghi li state registra febbraioper le ...

