Tabellone Wta Charleston 2021: Barty guida il seeding, al via Giorgi e Trevisan (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Tabellone principale del Wta di Charleston 2021, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. Ashleigh Barty, vincitrice in Florida, guida il seeding, seguita da Kenin e Kvitova. Due le azzurre presenti, ovvero Giorgi e Trevisan. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a Charleston, aggiornati turno per turno. Tabellone WTA Charleston 2021 QUARTI DI FINALE (1) Barty vs Badosa (15) Kudermetova vs Stephens Kovinic b. (11) Putintseva 6-7(2) 7-5 6-1 (12) Jabeur vs (14) Gauff TERZO TURNO (1) Barty b. Rogers 7-6(3) 4-6 6-4 Badosa b. McNally 6-3 6-3 (15) Kudermetova b. Nara 6-0 6-3 Stephens b. Tomljanovic 6-3 6-4 (11) Putintseva b. (6) Muguruza ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilprincipale del Wta di, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. Ashleigh, vincitrice in Florida,il, seguita da Kenin e Kvitova. Due le azzurre presenti, ovvero. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a, aggiornati turno per turno.WTAQUARTI DI FINALE (1)vs Badosa (15) Kudermetova vs Stephens Kovinic b. (11) Putintseva 6-7(2) 7-5 6-1 (12) Jabeur vs (14) Gauff TERZO TURNO (1)b. Rogers 7-6(3) 4-6 6-4 Badosa b. McNally 6-3 6-3 (15) Kudermetova b. Nara 6-0 6-3 Stephens b. Tomljanovic 6-3 6-4 (11) Putintseva b. (6) Muguruza ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Wta Charleston 2021: Barty guida il seeding al via Giorgi e Trevisan - #Tabellone #Charleston #2021:… - zazoomblog : Tabellone Wta Bogotà 2021: presenti Errani e Paolini Zheng comanda il seeding - #Tabellone #Bogotà #2021:… - TennisWebMag : @SaraErrani e @GattoMonticone sono salite al 2° turno del WTA 250 di Bogotà, capitale colombiana, battendo rispett… - infoitsport : WTA Bogota, il tabellone: per Errani subito Sorribes Tormo. In gara anche Paolini - infoitsport : WTA Bogotá 2021, Giulia Gatto-Monticone accede al tabellone principale sulla terra rossa colombiana -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Wta Barty ai quarti del torneo di Charleston ... ai quarti del "Volvo Car Open", Wta 500 con un montepremi di 565.530 dollari in corso sui campi in terra verde di Charleston, in South Carolina. L'australiana, numero 1 del mondo e del tabellone, ha ...

Esordio positivo per Jasmine Paolini al torneo di Bogotà Partenza lanciata per Jasmine Paolini nella "Copa Colsanitas", torneo Wta 250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Bogotà, in ... In tabellone ci sono altre due ...

WTA 500 Charleston: Il Tabellone Principale. Al via Camila Giorgi e Martina Trevisan LiveTennis.it WTA Bogotà, Errani si ferma ai quarti [5] T. Zidansek b. S. Errani 6-3 6-4. Dopo le cinque vittorie partendo dalle qualificazioni all’Australian Open, erano arrivate solo sconfitte nei primi turni, ma Sara Errani si ...

Atp Monte-Carlo - Draw: Fognini difende il titolo. Djokovic 'aspetta' Sinner Tabellone Masters 1000 Montecarlo 2021 ... (ilmessaggero.it) Speciale Classifica WTA sulla terra rossa:. 1. Un’altra giocatrice che alle volte sorprende vedere così a suo agio sulla terra è Karolina ...

... ai quarti del "Volvo Car Open",500 con un montepremi di 565.530 dollari in corso sui campi in terra verde di Charleston, in South Carolina. L'australiana, numero 1 del mondo e del, ha ...Partenza lanciata per Jasmine Paolini nella "Copa Colsanitas", torneo250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Bogotà, in ... Inci sono altre due ...[5] T. Zidansek b. S. Errani 6-3 6-4. Dopo le cinque vittorie partendo dalle qualificazioni all’Australian Open, erano arrivate solo sconfitte nei primi turni, ma Sara Errani si ...Tabellone Masters 1000 Montecarlo 2021 ... (ilmessaggero.it) Speciale Classifica WTA sulla terra rossa:. 1. Un’altra giocatrice che alle volte sorprende vedere così a suo agio sulla terra è Karolina ...