Supervivientes | è Amore tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini?

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 9 aprile 2021), la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ha aperto i battenti. Tra i concorrenti, anche i nostri connazionali, i quali pare stiano legando molto. Si parla infatti già di un flirt. Sarà così? Scopriamo insieme i dettagli! È appena iniziata la ventesima edizione di, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi 2021. Tra i concorrenti ci sono anche due volti italiani,, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Luca. I due si ritrovano in un contesto simile a quello della versione italiana. I naufraghi infatti non vivranno tutti sulla stessa spiaggia, ...