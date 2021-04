Scontro Casaleggio-5Stelle, Crimi: “Da aprile niente più quota mensile per Rousseau” (Di venerdì 9 aprile 2021) La rendicontazione fissa sarà di 2mila 500 euro. Il reggente: «Non più sostenibile la sede legale del Movimento da un avvocato» Leggi su lastampa (Di venerdì 9 aprile 2021) La rendicontazione fissa sarà di 2mila 500 euro. Il reggente: «Non più sostenibile la sede legale del Movimento da un avvocato»

Advertising

RunPierwork13 : RT @jacopo_iacoboni: È un peccato che ieri, presi com'eravamo dallo scontro di Draghi per affermare i diritti contro Erdogan, sia un po' pa… - MariaCostaBonec : RT @jacopo_iacoboni: È un peccato che ieri, presi com'eravamo dallo scontro di Draghi per affermare i diritti contro Erdogan, sia un po' pa… - seneca1900 : RT @jacopo_iacoboni: È un peccato che ieri, presi com'eravamo dallo scontro di Draghi per affermare i diritti contro Erdogan, sia un po' pa… - discordoconme : RT @jacopo_iacoboni: È un peccato che ieri, presi com'eravamo dallo scontro di Draghi per affermare i diritti contro Erdogan, sia un po' pa… - gianchi52 : RT @jacopo_iacoboni: È un peccato che ieri, presi com'eravamo dallo scontro di Draghi per affermare i diritti contro Erdogan, sia un po' pa… -