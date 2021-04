Samsung lancia “iTest”, un’app per trasformare l’iPhone in uno smartphone Galaxy (Di venerdì 9 aprile 2021) Samsung ha reso disponibile la web app "iTest" che permette di sondare l'esperienza di utilizzo di uno smartphone Samsung anche su iPhone L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 9 aprile 2021)ha reso disponibile la web app "" che permette di sondare l'esperienza di utilizzo di unoanche su iPhone L'articolo proviene da TuttoAndroid.

