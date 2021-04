Riaperture palestre e piscine, Draghi frena: “Non ho una data, dipende dai contagi” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il premier Mario Draghi ha preso la parola in conferenza stampa nel pomeriggio di giovedì 8 aprile e ha affrontato il tema delle Riaperture delle attività economiche e dunque anche di palestre e piscine al chiuso, che sono tra gli argomenti più attesi da milioni di italiani. Il presidente del consiglio, però, non ha al momento una data: “Tutti chiedono le Riaperture. E’ normale farlo. La miglior forma di sostegno all’economia sono le Riaperture. Sono consapevole del bisogno e della disperazione, delle manifestazioni che ci sono state. Capisco il senso di smarrimento e di alienazione che c’è in questa situazione. Quanto più procedono celermente le vaccinazioni, tanto più si potrà tornare a riaprire. Parlo delle categorie a rischio. Occorre il 10% delle categorie a ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Il premier Marioha preso la parola in conferenza stampa nel pomeriggio di giovedì 8 aprile e ha affrontato il tema delledelle attività economiche e dunque anche dial chiuso, che sono tra gli argomenti più attesi da milioni di italiani. Il presidente del consiglio, però, non ha al momento una: “Tutti chiedono le. E’ normale farlo. La miglior forma di sostegno all’economia sono le. Sono consapevole del bisogno e della disperazione, delle manifestazioni che ci sono state. Capisco il senso di smarrimento e di alienazione che c’è in questa situazione. Quanto più procedono celermente le vaccinazioni, tanto più si potrà tornare a riaprire. Parlo delle categorie a rischio. Occorre il 10% delle categorie a ...

