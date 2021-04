Real Madrid, Zidane: “Spero non sia l’ultimo Clasico di Messi” (Di venerdì 9 aprile 2021) Zinedine Zidane è intervenuto nel giorno della vigilia dell’attesissima sfida contro il Barcellona: “Potrebbe essere l’ultimo Clasico di Messi? Che resti al Barcellona, sta bene lì, è un bene per tutto il campionato. Sappiamo che giocatore è ma sono tutti bravi e cercheremo come sempre di contrastare i punti di forza del Barça” Riguardo a Sergio Ramos, in scadenza di contratto a giugno e non convocato per la sfida di domani, il tecnico dei blancos ha commentato così: “Spero che resti”. “Se perdiamo diciamo addio alla Liga?”, ha continuato Zidane. “Vedremo a fine partita, pensiamo per ora a dare tutto e a essere positivi, vogliamo fare una grande partita. L’Atletico resta favorito perchè primo ma comunque vada a finire domani, ce la giocheremo tutti. Restano ancora molti punti in palio ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Zinedineè intervenuto nel giorno della vigilia dell’attesissima sfida contro il Barcellona: “Potrebbe esseredi? Che resti al Barcellona, sta bene lì, è un bene per tutto il campionato. Sappiamo che giocatore è ma sono tutti bravi e cercheremo come sempre di contrastare i punti di forza del Barça” Riguardo a Sergio Ramos, in scadenza di contratto a giugno e non convocato per la sfida di domani, il tecnico dei blancos ha commentato così: “che resti”. “Se perdiamo diciamo addio alla Liga?”, ha continuato. “Vedremo a fine partita, pensiamo per ora a dare tutto e a essere positivi, vogliamo fare una grande partita. L’Atletico resta favorito perchè primo ma comunque vada a finire domani, ce la giocheremo tutti. Restano ancora molti punti in palio ...

