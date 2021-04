Advertising

GINA32451015 : RT @RaiNews: 'Il primo ministro #Draghi ha ragione, sotto la guida del presidente #Erdogan la #Turchia si è allontanata dallo stato di diri… - alecavo : RT @RaiNews: 'Il primo ministro #Draghi ha ragione, sotto la guida del presidente #Erdogan la #Turchia si è allontanata dallo stato di diri… - RaiNews : 'Il primo ministro #Draghi ha ragione, sotto la guida del presidente #Erdogan la #Turchia si è allontanata dallo st… - GINA32451015 : RT @MediasetTgcom24: Ppe, Weber: 'Bene Draghi su Erdogan, la Turchia non è un Paese libero' #draghi - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ppe, Weber: 'Bene Draghi su Erdogan, la Turchia non è un Paese libero' #draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Ppe Weber

TGCOM

Lo ha detto il presidente del gruppo del, Manfred. La Turchia 'non è un Paese libero per i suoi cittadini - ha aggiunto - . Se l'Europa vuole costruire un partenariato costruttivo, dovremmo ...Purtroppo, si è tradotta in un simbolo di disunione, poich i presidenti non sono riusciti a stare insieme quando era necessario", ha attaccato il presidente del, Manfred. A sollecitare una ..."Il primo ministro Draghi ha ragione, sotto la guida del presidente Erdogan la Turchia si è allontanata dallo stato di diritto, dalla democrazia e dalle libertà fondamentali". Lo ha detto il president ...Il capogruppo del Ppe all'Europarlamento: "Meglio parlare chiaro e togliere dal tavolo la procedura di allargamento dell'Unione" ...