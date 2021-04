Operazione Forth Bridge: il protocollo dopo la morte del principe Filippo come funziona? (Di venerdì 9 aprile 2021) In cosa consiste l’Operazione Forth Bridge, il protocollo scattato in seguito alla scomparsa del principe Filippo, marito della regina Elisabetta II? “È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filippo, Duca di Edimburgo” Ecco quanto ha diffuso in una nota Buckingham Palace per annunciare la scomparsa del principe Filippo, marito della regina Elisabetta II. L’uomo, che avrebbe compiuto un secolo di vita il prossimo giugno, è morto pacificamente la mattina del 9 aprile al Castello di Windsor ed ora, come vuole la prassi del Regno Unito, si darà il via all’Operazione Forth ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 9 aprile 2021) In cosa consiste l’, ilscattato in seguito alla scomparsa del, marito della regina Elisabetta II? “È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato ladel suo amato marito, Sua Altezza Reale il, Duca di Edimburgo” Ecco quanto ha diffuso in una nota Buckingham Palace per annunciare la scomparsa del, marito della regina Elisabetta II. L’uomo, che avrebbe compiuto un secolo di vita il prossimo giugno, è morto pacificamente la mattina del 9 aprile al Castello di Windsor ed ora,vuole la prassi del Regno Unito, si darà il via all’...

Advertising

bonboncinnamon : @pondgitsune Non credo che faranno un funerale pubblico. L'operazione Forth Bridge è saltata a causa covid, la regi… - louisScolours : Operazione Forth bridge perché il 2021 è un 2020 aggiornato - tittyamadio : RT @IRONL0KI: quindi hanno attivato l’operazione Forth Bridge - askingthedaises : RT @IRONL0KI: quindi hanno attivato l’operazione Forth Bridge - formulafiore : diamo il via all'operazione forth bridge -