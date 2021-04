OneDrive per Windows a 64 bit in arrivo: beta pubblica già disponibileHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) OneDrive per Windows a 64 bit è finalmente in arrivo, a distanza di circa 14 anni dalla prima release di Windows x64. Il download è già disponibile (basta cliccare questo link diretto, direttamente dai server di Microsoft), ma per il momento il client è etichettato come Preview. Microsoft dice che il client x64 è l’ideale per chi gestisce account con moltissimi file o con file di grandi dimensioni, e che in generale le app a 64 bit hanno accesso a un quantitativo maggiore di memoria di sistema. Naturalmente devono essere a 64 bit sia il processore (ormai tutti, almeno nel mondo consumer contemporaneo) sia il sistema operativo (idem, soprattutto in caso di Windows 10). Per i laptop con SoC Snapdragon come il Surface Pro X, basati su architettura ARM64, Microsoft consiglia di continuare a usare ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021)pera 64 bit è finalmente in, a distanza di circa 14 anni dalla prima release dix64. Il download è già disponibile (basta cliccare questo link diretto, direttamente dai server di Microsoft), ma per il momento il client è etichettato come Preview. Microsoft dice che il client x64 è l’ideale per chi gestisce account con moltissimi file o con file di grandi dimensioni, e che in generale le app a 64 bit hanno accesso a un quantitativo maggiore di memoria di sistema. Naturalmente devono essere a 64 bit sia il processore (ormai tutti, almeno nel mondo consumer contemporaneo) sia il sistema operativo (idem, soprattutto in caso di10). Per i laptop con SoC Snapdragon come il Surface Pro X, basati su architettura ARM64, Microsoft consiglia di continuare a usare ...

Advertising

HDblog : OneDrive per Windows a 64 bit in arrivo: beta pubblica già disponibile - agemobile : OneDrive per iOS si aggiorna alla versione 12.23.2 - - AlessioCamaroto : OneDrive per Windows finalmente a 64-bit: i vantaggi per gli utenti - gigibeltrame : OneDrive per Windows finalmente a 64-bit: i vantaggi per gli utenti #digilosofia - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (OneDrive per Windows finalmente a 64-bit: i vantaggi per gli utenti) è stato pubblicato s… -