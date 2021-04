“Non vali neanche…”. UeD, caos in studio tra i corteggiatori di Samatha Curcio. Maria De Filippi furiosa (Di venerdì 9 aprile 2021) Maria De Filippi sarebbe furiosa. Non avrebbe per niente gradito il siparietto trash andato in onda tra i due corteggiatori di Samantha Curcio. Un gioco al rialzo, alla ricerca dell’insulto più forte, che è quanto più lontano dal carattere della De Filippi sempre attenta a mantenere sul piano della civiltà anche le discussioni più accese. Dimostrazione è che è stata costretta a intervenire, mettendo freno a una situazione che stava rischiando di degenerare. Poco c’è mancato infatti che uno dei due corteggiatori di Samantha Curcio si alzasse dalla sedia. Samantha Curcio che ieri è stata presa di mira da Valentina Autiero. Tutto è iniziato quanto Samantha Curcio ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)Desarebbe. Non avrebbe per niente gradito il siparietto trash andato in onda tra i duedi Samantha. Un gioco al rialzo, alla ricerca dell’insulto più forte, che è quanto più lontano dal carattere della Desempre attenta a mantenere sul piano della civiltà anche le discussioni più accese. Dimostrazione è che è stata costretta a intervenire, mettendo freno a una situazione che stava rischiando di degenerare. Poco c’è mancato infatti che uno dei duedi Samanthasi alzasse dalla sedia. Samanthache ieri è stata presa di mira da Valentina Autiero. Tutto è iniziato quanto Samanthaha confessato di aver sofferto di attacchi di panico in ...

