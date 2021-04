Nettuno | spaccio di cocaina purissima in casa | arrestata coppia ‘stupefacente’

(Di venerdì 9 aprile 2021)didove unadi pusher ieri pomeriggio è stata tratta in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Anzio. Ladeteneva nella propria abitazione ben 70 grammi diad elevato indice di purezza, 35 grammi di hashish e una pistola Colt calibro 6,35 perfettamente funzionante con 10 munizioni.“stupefacente” aL’ennesimo importante risultato operativo, messo a segno dai militari in borghese della Compagnia di Anzio, scaturisce da una serie di servizi di osservazione effettuati. I militari, dopo aver avuto il sospetto di un fiorente giro diavviato dall’arrestato unitamente alla compagna incensurata, nel tardo pomeriggio di ieri hanno deciso di ...

...di 64 anni è stato arrestato oggi per detenzione di stupefacenti ai fini die... non solo. I poliziotti della Squadra Mobile di Latina, insieme con la Squadra Cinofili die i due cani ...I poliziotti della Squadra Mobile sono giunti all'abitazione dell'uomo, nel territorio di(RM), a seguito di un'articolata attività di indagine finalizzata al contrasto dellodi ...I due soggetti, italiani 40enni residenti ad Aprilia e Velletri ma di fatto domiciliati a Nettuno, sono dunque stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione ...Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno tratto in arresto una coppia, residente a Nettuno, che nella propria abitazione deteneva ben ...