Lu - La | difesa super e spogliatoio | l' Inter vince con il manuale delle imprese di Conte

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ridevano tutti, ieri, all': allenatore, giocatori, dirigenti. Ridevano per i risultati, per lo scudetto che si avvicina. E sì, pure per il modo in cui si sta colorando questo trionfo, divertiti ...

... le cinque nuove bellezze, i cinque ingredienti che hanno trasformato il club nerazzurro da un prodotto di quarta fascia a un 'must have': attacco, difesa super, spogliatoio, verticalità e attacco agli ...