LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi vola ai quarti! Eliminate le sorelle Al Halwani (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Europei Taekwondo Sofia 2021 – Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo Sofia 2021 – I convocati dell'Italia ai raggi X – La cronaca della prima giornata di gare 13.32 Sulle altre pedane, nel frattempo, Goebel (Ger) è 1-1 con Glasnovic (Cro), quindi Adamkiewicz (Pol) è 2-0 su Timbalari (Mol) 13.30 A questo punto attendiamo il match di Simone Crescenzi, che arriverà tra qualche minuto 13.26: Non basta l'assalto finale dell'azzurra per ribaltare la situazione: Asemani batte 8-4 la italiana Giada Al Halwani e si qualifica per i quarti di finale 13.24: non sembra in grado Giada Al Halwani di contrastare la belga che ...

