LIVE Sonego-Hanfmann 3-6 7-6 6-3 ATP Cagliari in DIRETTA | l’azzurro rimonta con grinta e conquista la semifinale! Tra lui e la finale c’è Fritz

(Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJERE 15.42 Lorenzovola in semie batte Yannickche dopo la vittoria su Marco Cecchinato non riesce ad eliminare un altro italiano. Il piemontese con coraggio evince la battaglia con il tedescondo il penultimo atto con il risultato di 3-6 7-6(6) 6-3. Una sfida pazzesca con il #3 del seeding partito a rilento, con un 5-0 iniziale, per poire nel secondo set e nel tie-break che gli ha permesso di svoltare la sfida. Al prossimo turno, Taylor. FINE TERZO SET 6-3 GAME SET AND MATCH LORENZO ...

GiusvaPulejo : Grande #Sonego che rimonta una sfida quasi persa e batte Hanfmann 3/6 7/6 6/3 con una rimonta straordinaria. Il tor… - live_tennis : Sardegna Open - Quarter-final: Lorenzo Sonego beat Yannick Hanfmann 3-6, 7-6, 6-3 - degenerate_dog : Tennis Live ML Lorenzo Sonego - 2.5u?? - zazoomblog : LIVE – Sonego-Hanfmann 3-6 7-6 0-0 Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Hanfmann #Cagliari #2021: - flamminiog : RT @SuperTennisTv: Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann si sfidano sul Centrale del #SardegnaOpen! ?? -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE ILLORENZO MUSETTI - LASLO DJERE, 3° incontro sul Campo Centrale dalle 11.00 (dopo Hanfmann -) Quarti di finale Atp 250 Cagliari 2021 (terra battuta) Musetti sfida Djere nei quarti dell'Atp ...... out per un'infezione intestionale), Thomas Fabbiano , Lorenzo, Marco Cecchinato, Giulio ... Tutte le giornate di gara potranno essere seguitesu Sky Sport Uno e Sky Sport Arena , mentre la ...12.35 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021. ATP Cagliari, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJERE 12.41 Lorenzo Sonego ha vinto gli unici due precedenti su terra rossa trionfando in tre set a Monaco di Baviera e in due set ...