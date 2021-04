LIVE Musetti-Djere 2-1, ATP Cagliari in DIRETTA: subito grande lotta (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HANFMANN 2-1. Chiude il game con un grande kick il giocatore di Carrara. Buon turno di servizio e buon impatto sulla partita per il numero 90 del mondo. 40-30 Non trova bene il tempo sulla palla sul dritto Musetti. 40-15 CHE VOLEE DI Musetti! Djere chiama a rete l’azzurro con il back ma controlla benissimo il colpo al volo. 30-15 Attacca sin dalla risposta il serbo che chiude poi con il dritto in cross. 30-0 Sbaglia un’altra risposta di rovescio Djere. 15-0 Trova una riga Musetti che non permette di trovare la palla al serbo. 1-1. Senza difficoltà Djere tiene il suo primo turno di servizio. L’azzurrino paga qualche errore di ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HANFMANN 2-1. Chiude il game con unkick il giocatore di Carrara. Buon turno di servizio e buon impatto sulla partita per il numero 90 del mondo. 40-30 Non trova bene il tempo sulla palla sul dritto. 40-15 CHE VOLEE DIchiama a rete l’azzurro con il back ma controlla benissimo il colpo al volo. 30-15 Attacca sin dalla risposta il serbo che chiude poi con il dritto in cross. 30-0 Sbaglia un’altra risposta di rovescio. 15-0 Trova una rigache non permette di trovare la palla al serbo. 1-1. Senza difficoltàtiene il suo primo turno di servizio. L’azzurrino paga qualche errore di ...

Advertising

CentotrentunoC : #SardegnaOpen ?? ?? LIVE | Tocca ora a Lorenzo #Musetti a scendere in campo nei quarti al Tennis Club #Cagliari: i… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Musetti - #Djere, 3° quarto di finale #AtpCagliari 2021 - GiusvaPulejo : Grande #Sonego che rimonta una sfida quasi persa e batte Hanfmann 3/6 7/6 6/3 con una rimonta straordinaria. Il tor… - zazoomblog : LIVE Musetti-Djere ATP Cagliari in DIRETTA: si comincia non prima delle 15.30 - #Musetti-Djere #Cagliari #DIRETTA: - infoitsport : Ranking Atp Live, continua la scalata di Musetti. Prossimo obiettivo? -