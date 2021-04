Licenziato da ArcelorMittal un operaio per un post sulla fiction della Ferilli | insorgono i sindacati

(Di venerdì 9 aprile 2021) Quanto denunciato da Francesco Rizzo, segretario provinciale Usb di Taranto, ha del grottesco e del tragico: un lavoratore diè statoin seguito ad aver condiviso: “uno screenshot contente un invito a vedere la‘Svegliati Amore Mio’ su Canale 5”. La denuncia da parte di Francesco Rizzo Questa mattina ad Riccardo Cristello è stata ratificata la decisione mediante lettera di licenziamento. Pronta l’indignazione di Francesco Rizzo: “Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia e in particolare alla libertà di opinione ed espressione. Il lavoratore è statodaper quella che la società ritiene una giusta causa. Il lavoratore che, peraltro non è nostro iscritto, qualche giorno fa ha condiviso sul proprio profilo social, chiuso e ...

Advertising

fanpage : Operaio licenziato da ArcelorMittal: “Ho solo condiviso un post su Svegliati amore mio” #9aprile - EleonoraEvi : Licenziato. Vi sembra possibile?!! #taranto #ILVA #SvegliatiAmoreMio #arcelorMittal - repubblica : 'Io, licenziato da ArcelorMittal per un post sulla fiction con Ferilli condiviso mentre ero sul divano' - fisco24_info : ArcelorMittal, Orlando a Morselli: chiarire sul licenziato: L'operaio aveva invitato a guardare la fiction sulle co… - BullaInterista : RT @aylaf__: ArcelorMittal, operaio licenziato dopo il post sulla fiction di Ferilli -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziato ArcelorMittal

Lo sottolinea Riccardo Cristello, 45 anni, già tecnico di magazzino dello stabilimentodi Taranto,perché nei giorni scorsi aveva postato su Facebook uno screenshot, ritenuto ...Il 24 marzo aveva pubblicato un post in cui invitava i suoi contatti a guardare la serie sul dramma di Taranto. L'azienda prima lo sospende e poi lo licenzia.daper un post di Facebook. E' successo a Riccardo Cristello, da vent'anni all'ex Ilva, prima come operaio poi da tecnico del controllo costi. Il 24 marzo Cristelli aveva ...Il caso del lavoratore di ArcelorMittal, Riccardo Cristello, licenziato per un post sulla fiction Mediaset con Sabrina Ferilli, è finito al centro di una telefonata tra il ministro del Lavoro, Andrea ...di REDAZIONE ECONOMIA Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha avuto un colloquio telefonico con Lucia Morselli Ad di Arcelor Mittal Italia, alla quale ha chiesto alcuni ch ...