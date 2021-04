(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – “Mentre il presidentee aspirante candidato sindaco del Pd perde le sue giornate all’inseguimento di un modello di, sidi tutto ildel. Sempre piu’ degradante, infatti, e’ la situazione che circonda la metro Conca d’Oro e quella di Jonio, nel tempo trasformate in un vero e proprio rifugio per senzatetto”. Cosi’ in una nota il consigliereRegione Lazio Laurae il capogruppoal municipio III di Roma Fabrizio

Advertising

zazoomblog : Lega Corrotti-Bevilacqua: Caudo insegue Piazza Sempione ma dimentica resto territorio - #Corrotti-Bevilacqua:… - RosamariaPellic : RT @gladiatoremassi: Retwittiamo agli amici #meloni #fi #Lega che il dire del #M5S #maiconlalega #maicolpd è una questione interna al M5S.… - Gb13Giovanna : RT @gladiatoremassi: Retwittiamo agli amici #meloni #fi #Lega che il dire del #M5S #maiconlalega #maicolpd è una questione interna al M5S.… - frabarraco : RT @gladiatoremassi: Retwittiamo agli amici #meloni #fi #Lega che il dire del #M5S #maiconlalega #maicolpd è una questione interna al M5S.… - Gibimassidda : RT @gladiatoremassi: Retwittiamo agli amici #meloni #fi #Lega che il dire del #M5S #maiconlalega #maicolpd è una questione interna al M5S.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Corrotti

RomaDailyNews

Cosi' in una nota Laura, consigliereRegione Lazio. "Una situazione inaccettabile di mancanza di igiene che mette in pericolo tutti coloro costretti a prendere quotidianamente i mezzi ...Lapresenta un'interrogazione alla Regione Lazio A commentare l'esito degli accertamenti è Laura, consigliere regionale dellache denuncia il "fallimento" del "contenimento ...In questo vorticoso di giro di soldi Boris Spiegel avrebbe corrotto, assieme a sua moglie Evegenia,– questa è l’accusa – il governatore della regione di Penza, area a 300 chilometri dalla capitale, ...Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. “Una situazione inaccettabile – prosegue la Consigliera – di mancanza di igiene che mette in pericolo tutti coloro costretti a prendere ...