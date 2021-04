Lazio, Radu: «Il record di presenze è un motivo di orgoglio» (Di venerdì 9 aprile 2021) Stefan Radu si racconta: dal record di presenze con la maglia della Lazio agli obiettivi da qui alla fine della stagione. Le parole Dopo aver siglato il record di presenze della storia della Lazio – ben 402 – Stefan Radu si racconta. Ai microfoni di Lazio Style Channel e in diretta Facebook, il difensore parla così. record presenze – «Ho sempre detto che è un motivo di orgoglio quello che ho ottenuto. Non avrei mai immaginato di giocare e raggiungere questo traguardo fino a superare Beppe Favalli». CAPITANO – «In quel momento il mister aveva deciso di darmi la fascia ma non mi sentivo di fare il capitano e ho lasciato la fascia a Senad. Penso che lui sia una persona ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Stefansi racconta: daldicon la maglia dellaagli obiettivi da qui alla fine della stagione. Le parole Dopo aver siglato ildidella storia della– ben 402 – Stefansi racconta. Ai microfoni diStyle Channel e in diretta Facebook, il difensore parla così.– «Ho sempre detto che è undiquello che ho ottenuto. Non avrei mai immaginato di giocare e raggiungere questo traguardo fino a superare Beppe Favalli». CAPITANO – «In quel momento il mister aveva deciso di darmi la fascia ma non mi sentivo di fare il capitano e ho lasciato la fascia a Senad. Penso che lui sia una persona ...

