Jacques Villeneuve | 50 anni d’amore per la Formula 1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) Oggi 9 Aprile 2021compie cinquant’vissuti alla guida delle monoposto in1 ma anche di altre auto. Il campione del mondo di F1 nel 1997 ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha ripercorso le gesta di suo padre ma anche come lui gestisce gliche passano. Un racconto intimo e di vita reale di un campione che ama ancora seguire la1 con passione e ammirazione per alcuni piloti. Alpine F1: sfida a tutto gas tra Alonso e Ocon: dove vive l’ex pilota di F1? Il canadese vive in Italia e attualmente corre in Nascar Whelen Euro Series 2021 con il team di Alex Caffi e non si crea problemi. “Per ora è un numero. Invecchiare non è un problema” ha detto ...