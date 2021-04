Israele: “Non collaboreremo all’indagine sui crimini di guerra nei territori palestinesi” (Di venerdì 9 aprile 2021) Israele ha dichiarato che non collaborerà a un’indagine della Corte penale internazionale (Cpi) riguardo possibili crimini di guerra commessi nei territori occupati. In una lettera rivolta alla Corte, lo Stato ebraico ha ribadito la sua posizione “inequivocabile” in base alla quale il tribunale dell’Aia “non ha l’autorità per aprire un’indagine nei suoi confronti”, respingendo completamente l’accusa di aver compiuto crimini di guerra. Lo afferma una nota dell’ufficio del primo ministro israeliano, aggiungendo che “l’inaccettabile interferenza del tribunale è priva di qualsiasi fondamento giuridico e contravviene agli obiettivi per i quali è stata istituita”. L’indagine, aperta a marzo dalla procuratrice capo della Cpi, Fatou Bensouda, riguarda possibili crimini di ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021)ha dichiarato che non collaborerà a un’indagine della Corte penale internazionale (Cpi) riguardo possibilidicommessi neioccupati. In una lettera rivolta alla Corte, lo Stato ebraico ha ribadito la sua posizione “inequivocabile” in base alla quale il tribunale dell’Aia “non ha l’autorità per aprire un’indagine nei suoi confronti”, respingendo completamente l’accusa di aver compiutodi. Lo afferma una nota dell’ufficio del primo ministro israeliano, aggiungendo che “l’inaccettabile interferenza del tribunale è priva di qualsiasi fondamento giuridico e contravviene agli obiettivi per i quali è stata istituita”. L’indagine, aperta a marzo dalla procuratrice capo della Cpi, Fatou Bensouda, riguarda possibilidi ...

