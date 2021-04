Inizio Ramadan 2021, le date e gli orari in Italia (Di venerdì 9 aprile 2021) Si avvicina il Ramadan, il mese sacro di digiuno e preghiera celebrato ogni anno dai praticanti di fede islamica. Secondo i calcoli degli astronomi, inizierà martedì 13 aprile e finirà la sera di mercoledì 12 maggio. Per sapere a che ora bisogna pregare e quando è possibile mangiare, esistono diversi siti, tra cui Arab.it e Islamic-Relief.it, dedicati ai fedeli Italiani e suddivisi per città e comuni. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 aprile 2021) Si avvicina il, il mese sacro di digiuno e preghiera celebrato ogni anno dai praticanti di fede islamica. Secondo i calcoli degli astronomi, inizierà martedì 13 aprile e finirà la sera di mercoledì 12 maggio. Per sapere a che ora bisogna pregare e quando è possibile mangiare, esistono diversi siti, tra cui Arab.it e Islamic-Relief.it, dedicati ai fedelini e suddivisi per città e comuni.

Ultime Notizie dalla rete : Inizio Ramadan Covid: record di casi a Gaza, imposto coprifuoco notturno Questo provvedimento è visto come molto severo giungendo ad una settimana dall'inizio della ricorrenza islamica del Ramadan che richiede adeguati preparativi. In Israele, dove la maggior parte della ...

Dubai, 11 modelle ucraine deportate dopo un servizio fotografico di nudo Lo scandalo del servizio fotografico di nudo è avvenuto pochi giorni prima del Ramadan, il mese ... All'inizio di quest'anno, quando Dubai si è promossa come un importante paradiso delle feste ...

Diocesi: Caritas Catania, donazione di alimenti alla moschea per il Ramadan Servizio Informazione Religiosa Scuola milanese vieta agli studenti musulmani il Ramadan. «Non è consentito il digiuno» Milano – Una scuola pubblica italiana, in questo caso l'Istituto Comprensivo Statale Ermanno Olmi di Milano, ha diramato una circolare per vietare agli studenti di fede musulmana di osservare il ...

Covid: Riad vieta l'iftar nelle moschee durante il Ramadan (ANSAmed) - ROMA, 8 APR - L'Arabia Saudita ha sospeso l'iftar (il pasto serale consumato dai musulmani che interrompe il loro digiuno quotidiano) nelle moschee di tutto il regno durante il Ramadan, ch ...

